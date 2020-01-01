Под Житомиром подросток застрелился из отцовского ружья

13-летний мальчик взял из сейфа отцовское ружье и ушел из дома. Позднее его нашли застреленным.

Утром 5 июля в полузаброшенном здании в одном из сел Житомирской области родные нашли застреленным 13-летнего подростка. По предварительному мнению полицейских, произошло самоубийство, информирует Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области.

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Сообщение об обнаружении тела поступило около 9 утра. На месте происшествия выяснилось, что в семье жителей Новоград-Волынского района 4 июля, около 19:00, средний сын ушел из дома и не вернулся. Родители разыскивали его с ночи вместе с односельчанами, а утром, после 8:30, нашли в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны в окрестностях села Майстров недалеко от райцентра.

Тело мальчика нашли в заброшенном доте zt.npu.gov.ua

Предварительно установлено, что парень без ведома отца взял из сейфа его зарегистрированное охотничье ружье и совершил самоубийство.

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По данному факту начато уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Полицейские опрашивают семью, друзей и односельчан погибшего, проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Также проверяется информация о принадлежности парня к суицидальным группам в социальных сетях.

Напомним, в городе Килия Одесской области в 20-метровой трубе школьной котельной обнаружен мертвым 17-летний парень. Предварительная причина смерти – самоубийство.