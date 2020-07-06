Киев теряет уникальные клиники при содействии Киеврады и Степанова – политолог

Депутаты Киевского городского совета в ближайшее время готовы принять решение о передаче Киевской городской клинической офтальмологической больницы «Центр микрохирургии глаза» и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины в подчинение Министерству здравоохранения. Об этом предупреждает политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«В ближайшие дни Киев может потерять два крупных специализированных медицинских центра. Руководство учреждений, заручившись поддержкой некоторых депутатов Киеврады и министра здравоохранения Степанова, нашло способ обойти медреформу и сохранить полный контроль над своими центрами. Такая себе скрытая приватизация, но под эгидой спасения уникальных клиник», - пишет эксперт.

По словам Золотарева, этому предшествовало нежелание руководства клиник переоформлять юридический статус и заключать контракт с НСЗУ. В то же время с 1 апреля, согласно второму этапу медреформы, именно НСЗУ финансирует медицинские учреждения. В результате работники двух центров оказались без зарплаты.

Решение пришлось искать Кабинету министров, который продлил финансирование и обязал центры завершить все необходимые юридические процедуры до конца года. Однако это не устраивает директора Центра репродуктивной медицины Вячеслава Каминского и главного врача Центра микрохирургии глаза Любовь Денисюк.

«Ситуация типичная для некоммерческих специализированных клиник: главврач – царь и бог, поток пациентов никогда не иссякнет, деньги приходят как из бюджета, так и различных частных выплат – от частичной оплаты услуг через кассу до полной «конвертации» платы за лечение. А это немалые деньги!», - отмечает Золотарев.

В то же время заключение контракта с НСЗУ будет означать полную прозрачность финансирования.

«Поэтому руками депутатов Киеврады сейчас выполняется уникальная операция – оба центра хотят передать Министерству здравоохранения. По сути это будет означать, что клиники станут частными вотчинами своих главврачей, которые получат финансирование из госбюджета и возможность практически бесконтрольно вести бизнес, а Киев, который за последние годы влил в клиники миллионы гривен на модернизацию и покупку оборудования, останется ни с чем», - предостерегает политолог.