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В Одессе иностранец забил знакомого палкой из-за долга в 300 грн

Комментариев: 1
Подозреваемый арестован. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Преступника разыскали за два дня
Преступника разыскали за два дня
od.npu.gov.ua

В Одессе арестован 37-летний иностранец, которого подозревают в убийстве местного жителя. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

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Тело 34-летнего мужчины с многочисленными травмами головы нашли в заброшенном здании в одном из дворов по улице Болгарской. Как установили полицейские в ходе следствия, иностранец забил одессита палкой за 300 гривен долга, которые тот не захотел отдавать.

С места преступления правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Правонарушитель задержан два дня спустя. Следователи объявили ему подозрение в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит от семи до десяти лет лишения свободы, - сообщили в полиции.

Напомним, житель Одесской области убил соседа за то, что тот не отдал ему сдачу. Судьбу погибшего решила сумма в 115 гривен.

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Теги: Одесса, убийство, иностранцы
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Комментариев (1)
igl-1970    06.07.2020, 15:31
Оценка:  0
igl-1970
как скучно я живу....
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