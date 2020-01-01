В Житомире из-за любви повесился срочник
Военного десантно-штурмовой бригады ВСУ нашли повешенным в Житомире. Когда 19-летнего десантника обнаружили, он был уже мертв.
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Об этом сообщает пресс-центр 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Солдата срочной службы не застали на месте во время вечернего обхода.
Был инициирован обыск, во время которого нашли тело без признаков жизни, - отмечает пресс-служба подразделения Вооруженных сил.
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Предварительно известно, что срочник свел счет с жизнью из-за неразделенной любви. Обстоятельства предстоит выяснить правоохранителям, начато расследование.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Житомирском бронетанковом заводе выявили новые злоупотребления.