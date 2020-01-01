В Житомире из-за любви повесился срочник

Инцидент произошел в 95-й десантно-штурмовой бригаде.

Солдату было всего 19 лет facebook.com/95BRIGADE/

Военного десантно-штурмовой бригады ВСУ нашли повешенным в Житомире. Когда 19-летнего десантника обнаружили, он был уже мертв.

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Об этом сообщает пресс-центр 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Солдата срочной службы не застали на месте во время вечернего обхода.

Был инициирован обыск, во время которого нашли тело без признаков жизни, - отмечает пресс-служба подразделения Вооруженных сил.

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Предварительно известно, что срочник свел счет с жизнью из-за неразделенной любви. Обстоятельства предстоит выяснить правоохранителям, начато расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Житомирском бронетанковом заводе выявили новые злоупотребления.

