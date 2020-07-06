Украинцы потребовали от президента запретить 5G

Соответствующую петицию поддержали 25 тыс украинцев. Теперь обращение народа рассмотрит президент.

Больше 25 тысяч украинцев обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием запретить сеть 5G в стране. Соответствующая петиция №22/092038-еп была зарегистрирована на сайте ОП 7 апреля.

В обращении говорится, что 5G “крайне негативно“ влияет на здоровье.

Читай также: Появилось видео пожара вышки 5G в Британии

“Запретить внедрение 5G из-за крайне негативного влияния на здоровье! Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!“ - отмечено в петиции.

По состоянию на понедельник, 7 июля, документ поддержали больше 25 тыс украинцев. Теперь обращение должен рассмотреть президент.

Интересный факт: На сайте ВОЗ говорится о том, что технология 5G безопасна

Читай также: Появилась новая версия происхождения коронавируса

Напомним, существует теория о предполагаемом вреде сети на здоровье человека. В частности, в начале пандемии именно 5G обвиняли в распространении опасного вируса COVID-19. Данное предположение подтверждений не имеет.