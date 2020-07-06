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Украинцы потребовали от президента запретить 5G

Комментариев: 3
Соответствующую петицию поддержали 25 тыс украинцев. Теперь обращение народа рассмотрит президент.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Больше 25 тысяч украинцев обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием запретить сеть 5G в стране. Соответствующая петиция №22/092038-еп была зарегистрирована на сайте ОП 7 апреля.

В обращении говорится, что  5G “крайне негативно“ влияет на здоровье.

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“Запретить внедрение 5G из-за крайне негативного влияния на здоровье! Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!“ - отмечено в петиции.

По состоянию на понедельник, 7 июля, документ поддержали больше 25 тыс украинцев. Теперь обращение должен рассмотреть президент.

Интересный факт: На сайте ВОЗ говорится о том, что технология 5G безопасна

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Напомним, существует теория о предполагаемом вреде сети на здоровье человека. В частности, в начале пандемии именно 5G обвиняли в распространении опасного вируса COVID-19. Данное предположение подтверждений не имеет.

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Теги: петиция, Владимир Зеленский, 5G, запрет
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Комментариев (3)
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Graddfeydd    06.07.2020, 15:59
Оценка:  +1
Graddfeydd
Тёмные люди. Следующим шагом, наверное, будет запрет Wi-Fi, который работает примерно на тех же частотах, что и 5G?

Лучше принять закон, обязывающий носить противников 5G шапочки из фольги, чтобы баранов издалека было видно.
nfhvyt    06.07.2020, 15:51
Оценка:  -1
nfhvyt
петицию нужно было писать сразу Байдену, хотя, а на ком они тогда будут испытывать 5G ?
Lyonya-Space    06.07.2020, 15:58
Оценка:  0
Lyonya-Space
На тебе, фуфайка подопытная.
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