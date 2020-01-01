Под Офисом президента протестовали и жгли дымовые шашки

Вкладчики банка "Аркада" и шахтеры устроили акцию протеста под Офисом президента. Они жгли дымовые шашки и файеры. Полиция не мешала.

Сегодня, 6 июля, в Киеве возле Офиса президента шахтеры и вкладчики банка “Аркада“ устроили многочисленную акцию протеста, сообщает Korrespondent.net. Протестующие жгли дымовые шашки и файеры.

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Вкладчики банка “Аркада“ утром собрались возле КГГА, а потом оттуда пошли к Офису президента. Перед входом на площадь их проверили сотрудники полиции, после чего пропустили. Перед Офисом президента они встретились с шахтерами, которые уже несколько дней подряд пытаются заставить власти прислушаться к своим требованиям.

Соединившись в одну силу, митингующие зажгли дымовые шашки и файеры. Полиция им в этом не мешала.

Некоторые протестующие хотели поставить палатки возле Офиса президента, однако, правоохранители запретили им это делать. В конечном итоге обманутые вкладчики банка начали расходиться по домам, а шахтеры все еще продолжают свою акцию протеста.

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Вкладчики банка “Аркада“ просят, чтобы наконец-то была решена проблема с их жильем. Они несколько лет назад вложили деньги в строительство многоквартирного дома, но до сих пор так и не получили свои квартиры.

Шахтеры требуют погашения задолженности по зарплате и выведения энергетической отрасли из кризиса. Они говорят, что останутся в Киеве до тех пор, пока власти не выполнят их требования.