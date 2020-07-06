Правоохранители провели 40 обысков и задержали 10 человек.

Борьба с наркодилерами в Кривом Роге: Десять человек задержаны

На весь экран Свернуть

Борьба с наркодилерами в Кривом Роге: Десять человек задержаны

В Кривом Роге орудовала преступная группировка из семи человек, занимающихся продажей наркотиков через интернет. В группировку входили лица от 20 до 53 лет. Об этом сообщает полиция в понедельник, 6 июля.

Читай также: На польской границе задержали украинца с наркотиками в нижнем белье

“В течение суток полицейские провели больше сорока обысков и задержали 10 человек. Правоохранители изъяли метамфетамин, каннабис, опий, травматический пистолет, патроны, технику и деньги“ - рассказал замначальника Главного управления Нацполиции Тарас Воликов.

По предварительной информации, подозреваемые “зарабатывали“ около полутора миллионов гривен в месяц

Читай также: В Харькове кавказцы организовали производство пистолетов и патронов

“Установлено, что между злоумышленниками были четко разделены полномочия: одни отвечали за изготовление, диспетчер координировал заказ, а другие непосредственно занимались сбытом путем закладок и через Интернет. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических веществ) и ч. 1 ст. 320 УК (нарушение установленных правил оборота наркотических средств)“ - подытожили в полиции.

.

Читай также: У жителей Киева нашли арсенал оружия с наркотиками

Ранее сообщалось о том, что под окнами у Зеленского активисты требовали разрешить марихуану. Люди тогда призывали руководство страны разработать закон об обращении в Украине медицинского каннабиса.