В Украине армию сокращать не будут - Хомчак

"Информация о якобы сокращении войска является манипулятивной и неправдивой"- подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Информация о сокращении армии не является достоверной - Хомчак ВСУ

Информация о якобы сокращении украинского войска является манипулятивной и не соответствует действительности. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в понедельник, 6 июля.

Кое-кто стремится постоянно подпитывать информационный фон вокруг ВСУ негативом. Информация о якобы сокращении войска манипулятивна и не соответствует действительности - заявил он

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Руслан Хомчак пояснил, что сейчас штатная численность армии превышает число в 250 тыс чел. Это предусмотрено Законом О численности ВСУ в Украине. По словам главнокомандующего, это затрудняет проводить слаживание подразделений и эффективно использовать финансовые ресурсы на армию.

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“Значительное расхождение между штатной численностью войска (количество должностей на бумаге – ред.) и имеющейся численностью личного состава (определена Законом Украины “О численности ВС Украины“), не позволяют добиться необходимой слаженности подразделений, качественно проводить мероприятия боевой подготовки, максимально эффективно использовать финансовые ресурсы. Хроническая неукомплектованность подразделений существенно снижает боеспособность воинских частей, в целом негативно влияет на развитие боеспособностей ВСУ. Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины численностью“, - пояснил он.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе состоялся парад Военно-Морских Сил Украины.