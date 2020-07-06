Депутаты готовят неприятный сюрприз фермерам в виде налога

Если депутаты утвердят законопроект №3131, мелким фермерам придется платить налог в 6 000 грн.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал депутатам Верховной Рады принять законопроект №3131, вводящий новый налог, который в основном затронет мелких фермеров, сообщает Korrespondent.net. Их могут обязать платить около 6 000 грн ежегодно.

Авторами этого законопроекта являются народные депутаты от “Слуги народа“ и группы “Доверие“. Они исходят из того, что в Украине большое количество земли обрабатывают без уплаты налогов. В результате государственный бюджет несет существенные потери.

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Если этот законопроект народные депутаты утвердят, то украинцы получат специальный налог за каждый гектар земли – независимо от того, сколько денег с него заработал мелкий фермер. А объединенные территориальные общины получат дополнительное финансирование за счет этого налога.

Фермерам придется в этом случае платить государству каждый год налог в размере около 6 000 грн.

Сейчас мелкие фермеры обрабатывают свой земельный пай самостоятельно для удовлетворения собственных нужд и для продажи. Они платят только земельный налог в размере примерно 140 грн за гектар (он может составить и 300 грн, в зависимости от размера земельного налога, который устанавливает община). При продаже сельскохозяйственной продукции налог в размере 18% от дохода должны оплатить те единоличники, у которых земельный надел более двух гектаров.

Крупные агрофирмы считают законопроект №3131 своевременным и справедливым. Например, исполнительный директор агрохолдинга ИМК Алекс Лисситса обратил внимание на то, что в Украине до 30% земли обрабатывается “по-черному“, то есть без уплаты налогов.

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Противоположной точки зрения придерживается экономист Киевской школы экономики Олег Нивьевский. Он уверен, что законопроект №3131 лоббируют агрохолдинги. Если его примут, то агрофирмам будет легче вытеснить мелких фермеров с их земли.

Законопроект №3131 уже внесен на рассмотрение депутатов ВР. Это значит, что в скором времени состоится его обсуждение в первом чтении.