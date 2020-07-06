На пляжах Одессы купаться опасно

Вода на городских пляжах не соответствует микробиологическим нормам.

Лабораторный центр Одессы исследовал пробы морской воды на основных городских пляжах. Оказалось, что купаться в городе опасно, так как в большинстве случаев обнаружена кишечная палочка.

Об этом сообщает местное издание Думская в понедельник, 6 июля.

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Соответствующие анализы были проведены 30 июня. Аналогичные проверки проводятся еженедельно.

Наш основной индикатор, который характеризует загрязнение морской воды, и не отвечал индексу кишечной палочки - отметили в центре

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По результатам анализов, самым чистым оказался пляж Ланжерон, вблизи которого утонул танкер. Специалисты отметили, что на результаты оказывают большое влияние погода и число туристов.

Кишечная палочка передается воздушно-капельным и половым путем. Также можно подхватить инфекцию при употреблении некачественных продуктов питания и грязной воды

Ранее сообщалось о том, что в море под Одессой засняли полсотни дохлых уток.