Полиция оставила Кривой Рог без борделей и порно-студии

Запрещенные законом предприятия маскировались под массажные салоны.

Полицейские Кривого Рога прекратили деятельность двух борделей и онлайн-порностудии. Сейчас правоохранители выясняют, кто организовал бордель под вывеской массажного салона, а женщине, организовавшей онлайн-порностудию, в ближайшее время сообщат о подозрении. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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В ночь на 4 июля на территории Довгинцевского и Центрально-Городского районов полицейские обнаружили два места разврата, в которых за денежное вознаграждение женщины оказывали услуги сексуального характера.

Сейчас принимаются меры для установления организаторов нелегального бизнеса, которые арендовали помещение и обустроили в них бордели. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание мест разврата и сводничество).

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В тот же день сотрудниками Криворожского отдела полиции обнаружена женщина, которая дома изготовляла, распространяла видеопродукцию порнографического характера и загружала ее в Интернет. В ходе следственных действий правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, веб-камеру и банковские карточки.

Сейчас вещественные доказательства направлены на компьютерно-техническую экспертизу. Досудебное следствие проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении женщине о подозрении и избрании меры пресечения

Напомним, в Николаеве накрыли сеть порно-студий с доходом в 2,5 млн в месяц. Незаконный бизнес был поставлен на широкую ногу и приносил значительные доходы.