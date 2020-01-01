Под Одессой грузовой поезд попал в аварию

Грузовой поезд самопроизвольно тронулся с места и разрушил служебное здание. Люди не пострадали.

Сегодня утром, 6 июля, в Одесской области на станции Чернолесская грузовой поезд самопроизвольно тронулся с места и разрушил служебное здание, сообщает блогер Олег Васильев в Фейсбук. К счастью, никто из людей не пострадал.

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По данным Олега Васильева, этот инцидент на Одесской железной дороге произошел примерно в 8:30. С колеи сошли две секции электровоза и шесть грузовых вагонов. Повреждено служебное здание, в котором во время этого происшествия по счастливой случайности никого не было.

Авария произошла на боковых путях, поэтому поезда через станцию Чернолесская продолжали двигаться.

Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Васильев не исключает, что речь может идти про халатность.

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Железнодорожники утверждают, что подобные ситуации происходят из-за нехватки квалифицированных кадров. Кроме того, железнодорожники жалуются, что сокращаются штаты, в результате чего часто одному работнику приходится выполнять обязанности двух человек.

