Экс-глава НБУ рассказал о встрече с Зеленским, после которой уволился

Яков Смолий подал заявление об отставке 1 июля, на следующий день после встречи с президентом.

Бывший глава правления Национального банка рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским, по итогам которой он решил уйти в отставку. Свою историю он рассказал в интервью изданию “Левый берег“.

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“После заседания Национального совета реформ, 30-го июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли уволиться. Он ответил “да“, - рассказал Смолий.

На уточняющий вопрос журналиста, что же такого Зеленский ему наговорил, из-за чего возникло желание уволиться, экс-глава НБУ отвечать отказался.

Я не хочу говорить о деталях. Мы же все взрослые люди. Просто я понял, что должен уйти. И об этом у него спросил. … Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, уходи, ты мне надоел. Я из контекста понял, что должен уволиться, - сказал Смолий.

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По словам банкира, он “абсолютно взвешенно“ обсудил с президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы НБУ, а также весь последующий процесс перехода.

Я спросил: “Когда вы хотите это сделать? На этой сессии Верховной Рады или осенью?“. Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная. Важно, чтобы нового главу назначили до того, как Рада пойдет на каникулы, чтобы не было большого разрыва. Поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня после обеда у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление, - рассказал бывший глава Нацбанка.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, сославшись на невозможность работать под постоянным политическим давлением. Увольнение Смолия, а также названная им причина вызвали бурную реакцию как в украинском околополитическом сообществе, так и за рубежом.