Самосвал высыпал груз на дорогу, чтобы не платить штраф за перегруз

При этом самосвал был задействован в строительстве дороги, которая пострадала от перегруженных фур.

Водитель разгрузил самосвал на дороге, чтобы не взвешиваться кадр из видео

В понедельник, 6 июля, на автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев водитель самосвала высыпал щебень просто посреди дороги, чтобы избежать штрафа за перегруз машины. О вопиющем случае рассказал в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"Водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения", - рассказал министр.

Согласно товарно-транспортной накладной, выданной ООО "Бетонные покрытия и технологии", щебень направлялся в ООО "Техтранс" и предназначался для строительства автодороги Н-11.

Обидно, что пока одни строят автодороги, другие их разрушают, пренебрегая соблюдением всех обязательных правил. А самое обидное, что иногда – это одни и те же люди, - добавил Криклий.

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Министр напомнил, что за отказ остановиться для прохождения габаритно-весового контроля сейчас законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей.

Напомним, президент Зеленский записал видеообращение к перевозчикам, которые выпускают на дороги перегруженные фуры. При этом нарушителей он назвал "засранцами".