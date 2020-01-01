Полиция разоблачила сеть порностудий в Херсоне

Веб-кам модели через сайт создавали порноконтент, который в режиме реального времени транслировался за границу.

В Херсоне полиция пресекла деятельность сети порностудий. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в понедельник, 6 июля.

"Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, совместно со следственным отделом Херсонского отдела полиции и под процессуальным руководством Херсонской местной прокуратуры пресекли деятельность порностудии, которая работала в Херсоне", - сказано в сообщении.

Установлены организатор, администратор и модели, причастные к преступному бизнесу. Организатор занимался хозяйственными и финансовыми вопросами, подбирал персонал, консультировал девушек, вел бухгалтерский учет. А администратор следил за исправностью оборудования, подыскивал кадры в социальных сетях, учил пользованию специализированного веб-кам сайта в Интернете.

"Модели работали на компьютерах в помещении порностудии, которая находилась в городе. Каждый компьютер был оснащен веб-камерой для онлайн-видеосъемки и профессиональным освещением. Девушки пользовались специализированным веб-кам сайтом и предоставляли иностранцам порноконтент в режиме реального времени. Оплата за услуги осуществлялось ежеминутно в иностранной валюте", - добавили в полиции.

При обыске полицейские изъяли компьютеры, ноутбуки, веб-камеры, микрофоны и другие носители информации, которые использовались для создания и распространения видео порнографического характера.

"Полицейские выявили и задокументировали противоправную деятельность шестерых девушек в возрасте от 22-х до 28-ми лет, в качестве веб-моделей непосредственно занимались распространением продукции порнографического характера", - гласит сообщение пресс-службы.

Теперь открыто уголовное производство по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов. Готовится сообщение о подозрении организатору и администратору порностудии.

Cмотрите фотогалерею: Полиция разоблачила сеть порностудий в Херсоне

Напомним, что ранее в Николаеве накрыли порностудию с доходом 2,5 млн в месяц. Сначала девушкам предлагали работу администратора на предприятии или менеджера, а потом завлекали в грязный бизнес.

Также сообщалось, что в Киеве "накрыли" крупную сеть порностудий. К работе в пяти порностудиях привлекли более 30 украинок в возрасте от 18 до 30 лет. Месячный доход одной такой студии составлял более 300 тысяч гривен.

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