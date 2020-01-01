Венедиктова обсудила с послами стран "Большой семерки" реформу прокуратуры

Генпрокурор Украины встретилась с послами стран "Большой семерки" и ЕС для обсуждения реформы прокуратуры. Особое внимание уделили будущим выборам главы САП.

Сегодня, 6 июля, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова встретилась с послами стран “Большой семерки“ и ЕС, информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры. Обсуждался ход реформы украинской прокуратуры.

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По словам Венедиктовой, в прокуратуру должна влиться “новая кровь“, благодарная чему этот государственный орган получит новый импульс развития. В приоритете – прием на работу специалистов, которые не связаны с системой. Это поможет избавиться от коррупции.

Новые специалисты, не связанные с системой, должны прийти во все региональные прокуратуры.

Ирина Венедиктова особо обратила внимание на то, что ведется серьезная подготовка к выбору на конкурсной основе нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (полномочия Назара Холодницкого заканчиваются в нынешнем году). Сейчас проходит формирование конкурсной комиссии, которая изберет нового главу САП.

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Ранее Венедиктова сообщила, что за первые два месяца ее работы в должности генпрокурора Украины правоохранители выявили и ликвидировали 72 организованные преступные группы, а в суд направили для рассмотрения по существу уголовные дела в отношении 453 коррупционеров.