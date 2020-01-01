В Минэкономики заявили о тенизации бизнеса из-за кризиса

В первом квартале экономика Украины упала на 1,3%, поэтому реакция бизнеса была традиционной.

С начала кризиса в марте 2020 года производство и запасы упали, а убытки бизнеса начали расти. Об этом сказано в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики, опубликованном в понедельник, 6 июля.

По данным Госстата, падение экономики Украины в первом квартале составило 1,3%.

"Учитывая опыт предыдущих кризисов, считаем, что частично причиной падения ВВП в первом квартале также является расширение теневого сектора, как реакция бизнеса на значительную неопределенность", - сказано в обзоре.

При этом результаты первого квартала являются интересными с точки зрения реакции отечественной экономической системы на распространение COVID-19 в мире и в Украине - имеет место общее падение производства при сохранении положительной динамки основных составляющих спроса - потребления домохозяйств (+8,1%) и экспорта товаров и услуг (+ 0,9%).

Тем не менее в условиях достаточно быстрого реагирования внутреннего инвестора на распространение пандемии COVID-19, больше всего уменьшилась инвестиционная компонента ВВП (на 21,4%), также произошло углубление падения расходов сектора общего государственного управления (на 9,7%).

Ранее в НБУ заявили, что падение в базовых отраслях замедлилось. На фоне ослабления карантинных ограничений Индекс производства базовых отраслей в июне замедлил падение до 8,9%.

Также Нацбанк дал прогноз на второе полугодие 2020. В НБУ говорят, что самый сложный период для украинской экономики уже завершен, и дальше она должна перейти к росту.

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