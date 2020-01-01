На Буковине протестующие перекрыли автотрассу

Местные жители планируют продолжить свою акцию, добиваясь статуса райцентра для Хотина после административной реформы.

Несколько десятков жителей Хотинского района шестой день подряд перекрывают общегосударственную автотрассу Черновцы – Житомир в селе Атаки. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило местное издание Хотинские вести.

"Несмотря на жару немало неравнодушных жителей Хотинщины съезжаются в Атаки и ходят по переходу, блокируя движение грузовиков. Но периодически и их пропускают", - говорится в сообщении.

Протестующие планируют продолжить свою акцию, добиваясь статуса райцентра для Хотина после административной реформы.

В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области изданию Укринформ уточнили , что легковые автомобили и микроавтобусы направляются полицейскими в объезд пикета по сельским улицам.

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Напомним, 10 июня жители Ирпеня пикетировали здание Кабинета министров. Они выражали недовольство проектом административной реформы, в соответствии с которым одним из будущих шести районных центров Киевской обл. должен стать соседний город Буча вместо Ирпеня.

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