Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Буковине протестующие перекрыли автотрассу

Комментариев: 0
Местные жители планируют продолжить свою акцию, добиваясь статуса райцентра для Хотина после административной реформы.
Местные жители блокируют проезд по общегосударственной автотрассе
Местные жители блокируют проезд по общегосударственной автотрассе
hotvisti.com.ua
 
Несколько десятков жителей Хотинского района шестой день подряд перекрывают общегосударственную автотрассу Черновцы – Житомир в селе Атаки. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило местное издание Хотинские вести.
 
 
"Несмотря на жару немало неравнодушных жителей Хотинщины съезжаются в Атаки и ходят по переходу, блокируя движение грузовиков. Но периодически и их пропускают", - говорится в сообщении. 
 
Протестующие планируют продолжить свою акцию, добиваясь статуса райцентра для Хотина после административной реформы. 
 
В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области изданию Укринформ уточнили, что легковые автомобили и микроавтобусы направляются полицейскими в объезд пикета по сельским улицам.
 
 
 
Напомним, 10 июня жители Ирпеня пикетировали здание Кабинета министров. Они выражали недовольство проектом административной реформы, в соответствии с которым одним из будущих шести районных центров Киевской обл. должен стать соседний город Буча вместо Ирпеня.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: протесты, Буковина, протест, акции протеста, Черновицкая область, Акция протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь