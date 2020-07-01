Украине придется судиться с Ираном из-за сбитого Боинга – МИД
Министерство иностранных дел считает, что спор с Ираном из-за сбитого самолета МАУ завершится иском в Международный суд ООН. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, пишет “Европейская правда“.
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По словам Енина, о сроках говорить невозможно, впереди проведение многих обязательных процедур, поэтому официальное решение еще не принято. Однако МИД видит, что переговоры с Ираном ведут к подаче иска в международные юрисдикции.
Или раньше, или позже нам придется пойти в Суд ООН из-за сбитого самолета, - заявил Енин.
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Заместитель министра подчеркнул, что диалог с Ираном не прекращается и Украина будет готова решить спор во внесудебном порядке.
Чтобы было мирное урегулирование, нам нужно собрать максимальную доказательную базу, - пояснил он.
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Евгений Енин добавил, что Украина может подать в суд ООН по механизмам, предусмотренным Чикагской конвенцией.
Это (подача иска – ред.) будет предметом переговоров с партнерами. Мы также думаем над возможностью усиления нашей юридической команды, учитывая сложность и важность процесса, - пояснил представитель МИД.
Напомним, Иран до сих пор не передал “черные ящики“ сбитого Боинга МАУ ни одной заинтересованной стране. Недавно Иран пообещал отправить самописцы во Францию, но так этого и не сделал.