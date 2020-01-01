Шорты Маска, суперкар в Ровно и Япония: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 6 июля 2020 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 6 июля.

В NASA показали ночную Анкару с космоса, а Маск выпустил шорты назло трейдерам и распродал их.

В Ровно появился редчайший суперкар, а в Киев приехал поезд из Уханя.

Возле киевской мэрии собрались сотни протестующих, а в Мукачево из гранатомета обстреляли базу отдыха.

Самая полная plus size модель в мире Тесс Холлидей снялась в купальнике, а Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в метро.

Задержанные в Греции украинцы жалуются на плохие условия, а в Харькове на парковке сгорело пять машин.

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