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Шорты Маска, суперкар в Ровно и Япония: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 6 июля 2020 года.
Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в метро
Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в метро
Instagram/naomi
Cмотрите фотогалерею Шорты Маска, суперкар в Ровно и Япония: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 6 июля.
 
В NASA показали ночную Анкару с космоса, а Маск выпустил шорты назло трейдерам и распродал их.
 
В Ровно появился редчайший суперкар, а в Киев приехал поезд из Уханя.
 
Возле киевской мэрии собрались сотни протестующих, а в Мукачево из гранатомета обстреляли базу отдыха.
 
Самая полная plus size модель в мире Тесс Холлидей снялась в купальнике, а Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в метро.
 
Задержанные в Греции украинцы жалуются на плохие условия, а в Харькове на парковке сгорело пять машин.
 

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Теги: автомобили, Япония, модель, Ровно, землетрясение, фото дня, Наоми Кэмпбелл
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Источник: Корреспондент.net

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