Смолий перед отставкой встречался с Зеленским

Бывший глава Нацбанка "из контекста" разговора с президентом понял, что надо подать в отставку.

Бывший глава Национального банка Яков Смолий заявляет, что встречался с президентом Владимиром Зеленским перед тем, как решил подать в отставку. Об этом он рассказал в интервью lb.ua, опубликованном в понедельник, 6 июля.

"После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да", - заявил Смолий.

При этом он говорил, что "из контекста понял, что должен уволиться".

"На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, иди, ты мне надоел", - говорит экс-глава центробанка.

И после встречи с президентом он решил уволиться, чтобы нового главу НБУ успели назначить до летних каникул парламента.

"Я спросил: "Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?".Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная.

Пока центробанком руководит первый замглавы Екатерина Рожкова.

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