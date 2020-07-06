В Сумской области погибла чиновница облсовета

Карина Козупица и ее спутник утонули в реке Ворскла. Они совершали погружения с аквалангами.

Карине Козупице недавно исполнилось 30 лет Сумской облсовет

В Сумской области трагически погибла сотрудница Сумского областного совета Карина Козупица. Об этом сообщает пресс-служба облсовета в понедельник, 6 июля.

"Страшная новость всколыхнула в минувшую субботу Сумскую областную раду. 4 июля трагически погибла главный специалист – юрисконсульт юридического отдела управления имуществом Карина Андреевна Козупица… Чуть больше месяца назад ей исполнилось всего 30 лет ", – говорится в сообщении.

В свою очередь местное издание Данкор информирует, что чиновница утонула в реке Ворскла в селе Климентово Ахтырского района. Предварительно она ныряла с аквалангом. В тот же день в том же месте из реки достали тело 34-летнего мужчины.

Местная полиция подтверждает информацию о двух утонувших в реке Ворскла, но не называет их имен.

"По обоим фактам гибели людей работники полиции открыли уголовные производства и проводят проверки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сумской области два подростка утонули в пруду. Инцидент произошел в поселке городского типа Знобь-Новгородское.

А в городе Северодонецк в местном озере Чистое утонули мужчина и его девятилетний сын.

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