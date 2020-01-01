На Одесчине мужчина убил собутыльника лопатой и пытался сжечь

Подозреваемый арестован, а вот личность погибшего до сих пор не могут установить.

В городе Арциз Одесской области суд арестовал мужчину, который подозревается в убийстве своего приятеля. Об этом информирует пресс-служба регионального управления полиции.

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Конфликт между мужчинами возник во время распития спиртного во дворе подозреваемого. Выясняя отношения, хозяин избил гостя садовой лопатой, а когда тот от полученных травм скончался, пытался сжечь тело.

46-летнего злоумышленника полицейские задержали по месту жительства. С места происшествия изъяли предполагаемое орудие преступления – лопату, пластиковую канистру с бензином и другие вещественные доказательства. Кроме того, в хозяйственной постройке домовладения было обнаружено несколько десятков высаженных и обработанных кустов конопли. Их также изъяли и направили на экспертизу.

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Действия фигуранта следователи квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас личность погибшего устанавливается. В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость подозреваемого.

Напомним, в Одессе иностранец забил знакомого палкой из-за долга в 300 грн. Подозреваемый арестован. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.