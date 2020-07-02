На Запорожье закрыли базу отдыха после массового отравления

У нескольких детей и одного взрослого после исследования обнаружили сальмонеллу. Остальные анализы в работе.

На Запорожье база отдыха Днепровские зори в Кирилловке закрылась после массового отравления отдыхающих. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава в понедельник, 6 июля.

Отмечается, что у троих детей и одного взрослого обнаружили сальмонеллу, другие лабораторные исследования в работе. Результаты обследований на ротавирусную инфекцию и COVID-19 отрицательные

"Пищеблок заведения закрыт с 02.07.2020; база не функционирует, отдыхающих на базе нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалос, 2 июля в Кирилловке на базе отдыха Днепровские зори зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Пострадали 14 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние больных - легкой и средней степени тяжести.

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