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На Запорожье закрыли базу отдыха после массового отравления

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У нескольких детей и одного взрослого после исследования обнаружили сальмонеллу. Остальные анализы в работе.
Базу закрыли после отравления отдыхающих
Базу закрыли после отравления отдыхающих
Укринформ
 
На Запорожье база отдыха Днепровские зори в Кирилловке закрылась после массового отравления отдыхающих. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава в понедельник, 6 июля.
 
Отмечается, что у троих детей и одного взрослого обнаружили сальмонеллу, другие лабораторные исследования в работе. Результаты обследований на ротавирусную инфекцию и COVID-19 отрицательные
 
"Пищеблок заведения закрыт с 02.07.2020; база не функционирует, отдыхающих на базе нет", - говорится в сообщении.
 
Напомним, на базе отдыха в Кирилловке, где массово отравились люди, правоохранители провели обыски.
 
Как сообщалос, 2 июля в Кирилловке на базе отдыха Днепровские зори зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Пострадали 14 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние больных - легкой и средней степени тяжести. 

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Теги: курорт, кишечная палочка, Запорожская область
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Источник: korrespondent.net

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