Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ в Хмельницком перекрыла утечку данных из налоговой

Комментариев: 0
Преступную группу организовал бывший сотрудник главного управления фискальной службы в Хмельницкой области после выхода в отставку.
Во время обысков оперативники СБУ изъяли компьютерную технику и флэш-накопители с секретными данными
Во время обысков оперативники СБУ изъяли компьютерную технику и флэш-накопители с секретными данными
ssu.gov.ua
 
Сотрудники Службы безопасности Украины в Хмельницком киберфахивци выявили преступную группу, которая собирала и передавала заказчикам секретные данные из автоматизированных информационных баз Государственной фискальной службы. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил пресс-центр СБУ. 
 
 
По его данным, преступную группу организовал бывший сотрудник главного управления фискальной службы в Хмельницкой области после выхода в отставку.
 
В группу также входили действующие сотрудники налоговой службы. Представители СБУ задержали организатора преступной схемы при передаче секретной информации очередном заказчику. 
 
Во время обысков по месту жительства организатора и участников группы оперативники СБУ изъяли компьютерную технику и флэш-накопители с секретными данными. Организатору нелегальной схемы сообщено о подозрении.
 
 
Как сообщалось, действующий и бывший пограничники в Ивано-Франковской области продавали информацию с ограниченным доступом из базы данных Государственной пограничной службы. Покупателями информации были участники криминальных группировок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СБУ, расследование, Хмельницкий, налоговая, торговля данными
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь