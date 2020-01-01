СБУ в Хмельницком перекрыла утечку данных из налоговой
Преступную группу организовал бывший сотрудник главного управления фискальной службы в Хмельницкой области после выхода в отставку.
Сотрудники Службы безопасности Украины в Хмельницком киберфахивци выявили преступную группу, которая собирала и передавала заказчикам секретные данные из автоматизированных информационных баз Государственной фискальной службы. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил пресс-центр СБУ.
По его данным, преступную группу организовал бывший сотрудник главного управления фискальной службы в Хмельницкой области после выхода в отставку.
В группу также входили действующие сотрудники налоговой службы. Представители СБУ задержали организатора преступной схемы при передаче секретной информации очередном заказчику.
Во время обысков по месту жительства организатора и участников группы оперативники СБУ изъяли компьютерную технику и флэш-накопители с секретными данными. Организатору нелегальной схемы сообщено о подозрении.
Cмотрите фотогалерею: СБУ в Хмельницком перекрыла утечку данных из налоговой
Как сообщалось, действующий и бывший пограничники в Ивано-Франковской области продавали информацию с ограниченным доступом из базы данных Государственной пограничной службы. Покупателями информации были участники криминальных группировок.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент