Катастрофа МАУ: Украина готовится к суду ООН

Несмотря на намерения обратиться в суд ООН, Украина готова решить спор во внесудебном порядке.

Украина намерена обратиться в Международный суд ООН в споре с Ираном по делу о сбитом самолете МАУ. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, пишет ЕП.

Официальное решение еще не принято, поскольку впереди проведение многих обязательных процедур. Однако в МИД считают, что переговоры с Ираном ведут к подаче иска в международные юрисдикции.

"Или раньше, или позже нам придется пойти в Суд ООН из-за сбитого самолета", - заявил Енин.

Заместитель министра подчеркнул, что диалог с Ираном не прекращается и Украина будет готова решить спор во внесудебном порядке.

"Чтобы было мирное урегулирование, нам нужно собрать максимальную доказательную базу", - пояснил он.

Отмечается, что Украина может подать в МС ООН по механизмам, предусмотренным Чикагской конвенцией.

Действует также Монреальская конвенция, которая предусматривает возможную ответственность Ирана за некачественно проведенное расследование. Однако официальный Киев не сможет использовать эту норму, поскольку со времен СССР не признает юрисдикции МС ООН в рамках Монреальской конвенции. Однако есть вероятность, что эту возможность используют другие страны, граждане которых погибли в сбитом самолете.

"Это (подача иска) будет предметом переговоров с партнерами. Мы также думаем над возможностью усиления нашей юридической команды, учитывая сложность и важность процесса", - пояснил представитель МИД.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet