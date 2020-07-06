Смолий назвал возможного организатора давления на Нацбанк

По мнению экс-главы Нацбанка, целью якобы сфабрикованных коррупционных дел была дискредитация руководства НБУ.

К давлению на руководство Национального банка, в результате которого его председатель Яков Смолий ушел в отставку, может быть причастен бывший владелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский. Такое мнение экс-глава НБУ выразил в интервью изданию Левый берег, опубликованном в понедельник, 6 июля.

"Если проследить линию событий вокруг ПриватБанка, есть догадки, что до этого, пожалуй, может быть причастен Коломойский, чтобы ослабить влияние Национального банка в судах внутри страны и за рубежом. Но это догадки", - отметил он.

По его Смолия, давление на НБУ началось еще с осени 2019 года.

"С тех сфабрикованных, по моему мнению, коррупционных скандалов, когда двух человек (сотрудников Нацбанка) арестовали за попытку получить взятку. И где эти дела? Тогда же начались и митинги. Месяц барабанили здесь (возле здания НБУ) под стенами. Месяц у дома, где я живу: кони, люди, оркестры, похоронные марши. Мы были вынуждены с женой жить в квартире, адрес которой они не знали. Группа канала "1+1" приезжала в дом, где живет моя дочь. Для чего?" – подчеркнул он.

Смолий уточнил, что давление оказывалось преимущественно на него и первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову. Впоследствии давление начали оказывать и на заместителя главы правления НБУ Олега Чурия, ответственного за валютную политику Нацбанка.

По мнению экс-главы Нацбанка, целью якобы сфабрикованных коррупционных дел была дискредитация руководства НБУ.

Ранее Смолий сообщил, что перед отставкой встречался с президентом Владимиром Зеленским и из контекста разговора с ним понял, что надо подать в отставку.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Смолия, который днем ранее подал заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил политическом давлением на центробанк.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet