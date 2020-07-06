"Слуги народа" инициируют отставку главы Мининфраструктуры

Постановление об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия одобрили уже около 15 депутатов.

Несколько нардепов от Слуга народа инициируют постановление об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия. Об этом сообщил депутат СН Александр Куницкий в Facebooк в понедельник, 6 июля.

"Криклий не в курсе что существует схема по монопольной сертификации ГБО.

Демонстрирую с Александром Дубинским, ему видео как проходит проверка ГБО, и выдача бумажек за 3200 грн. под крышей его министерства", - написал нардеп.

Под постановлением оставили подписи, в частности, парламентарии Александр Скичко, Александр Дубинский, Максим Пашковский, сам Куницкий и другие, а также Андрей Деркач (внефракционный), Илья Кива (ОПЗЖ). Всего около 15 депутатов.

Куницкий также выложил видео на котором спорит с Криклием о процедуре сертификации газобаллонного оборудования для авто.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что зарплата, которую он получает, а это около 40 000 грн - несправедливая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet