Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Львовщине смягчают карантин

Комментариев: 0
В области возобновят работу гостиницы, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры.
Ряд ограничений снимут
Ряд ограничений снимут
 
Львовщина не является регионом со значительным распространением коронавируса, в связи с чем область готова к ослаблению карантина. Об этом сообщает ОГА в понедельник, 6 июля.
 
Так, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила ослабить карантин в области уже с 7 июля. Однако, ограничения могут снова ужесточить, если ситуация ухудшится.
 
Со вторника, 7 июля, в регионе возобновят работу гостиницы, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры. Также разрешат проводить религиозные мероприятия, но с ограниченным количеством участников.
 
Кроме того, в области проверят готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина.
 
Отмечается, что если заболеваемость будет дальше идти на спад, то садики всех форм собственности могут быть открытыми в рамках следующего этапа ослабления карантинных ограничений".
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львовская область, карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь