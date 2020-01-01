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Майор СБУ погорел на вымогательстве взятки

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На сегодня решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Коррупционера задержали "на горячем"
Коррупционера задержали "на горячем"
ДБР
 
Правоохранители ГБР задержали одного из работников отдела кадрового обеспечения СБУ в Киеве и Киевской области после получения им взятки. Об этом сообщает в понедельник. 6 июля, пресс-центр бюро.
 
 
Предварительно установлено, что сотрудник СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме три тысячи долларов за решение вопроса трудоустройства в СБУ.
 
Следователи ГБР задержали майора после получения им части взятки - одной тысячи долларов.
 
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
 
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
 
Ранее сообщалось, что офицера СБУ задержали за вымогательство 250 тысяч долларов.

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Теги: СБУ, коррупция, взятка, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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