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Украина изучает вопрос введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс

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Российская Федерация может согласиться на введение миротворцев ОБСЕ, считает Алексей Резников.
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, первый замглавы делегации в ТКГ Алексей Резников
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, первый замглавы делегации в ТКГ Алексей Резников
Pravo.ua

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Украина рассматривает вариант введения миротворческой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на оккупированные территории Донбасса. Мандат ОБСЕ позволяет подобные миссии. Об этом, в понедельник, 6 июля, он сказал в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

"Миротворцы - это один из возможных вариантов, мы его тоже обсуждаем. Более того, мы пошли дальше и изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делалось. Формально-юридически это возможно", - сказал Резников. 

По его словам, это единственный вариант, на который может согласиться российская сторона, но "этот момент в переговорах еще не наступил".

"Главное, чтобы все к этому сегодня были готовы", - подчеркнул Резников.

Ранее Резников заявил, что российская сторона показывает готовность "сблизить позиции" на переговорах по Донбассу. 

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Теги: Россия, Миротворцы, переговоры, донбасс, ОБСЕ
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Источник: korrespondent.net

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