Резников допускает саммит "нормандской четверки" в августе

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России может состояться в Берлине уже в августе, считает Алексей Резников.

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников допускает возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате в Берлине в следующем месяце. Однако вероятность такой встречи возможна, после того, как станет понятно, что выполнены условия прошлого саммита в Париже. Об этом, в понедельник, 6 июля, он сообщил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

"Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу. Я вовсе не идеализирую наших оппонентов в переговорном процессе и понимаю, когда они затягивают время, а когда на самом деле хотят чего-то достичь", - пояснил он.

Напомним, в декабре 2019 года, в Париже состоялся саммит “нормандской четверки”. В нем приняли участие Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин.

Ранее Резников заявил, что Украина рассматривает вариант введения миротворческой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на оккупированные территории Донбасса. По его словам, это единственный вариант, на который может согласиться российская сторона, но "этот момент в переговорах еще не наступил".

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