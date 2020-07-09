Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МВФ назвал три условия сотрудничества с Украиной

Комментариев: 1
МВФ выступает за то, чтобы Украина не сходила с выбранного курса.
МВФ назвал условия сотрудничества с Украиной.
МВФ назвал условия сотрудничества с Украиной.
depositphotos.com

Если Украина хочет и дальше продолжать сотрудничать с МВФ, она должна выполнить как минимум три условия. Об этом в своем интервью рассказал Йост Люнгман, глава офиса МВФ в Украине.

Читай также: Меморандум Украины и МВФ 2020: Опубликован текст документа

Международный Валютный Фонд ждет, что Украина сохранит независимость НБУ. Кроме того, нельзя забывать про стремление к ценовой стабильности при помощи инфляционного таргетирования. Правительство должно продолжать придерживаться плавающего валютного курса. 

По словам Люнгмана, разумная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика положительно влияет на долгосрочное экономическое развитие любой страны, в том числе Украины. Если ЦБ будет проводить безответственную политику, то это приведет к многочисленным проблемам, начиная с быстрой инфляции и заканчивая высоким уровнем безработицы.

Читай также: Украина вернется на докарантинный уровень развития в 2024 году - МВФ

Люнгман отметил, что иногда хорошая политика непопулярна. Этим пользуются некоторые политики, обещая быстрый рост экономики.

Напомним, что в прошлом месяце Украина получила от МВФ первый транш по программе нового кредитного сотрудничества. Сумма транша составила 2,1 млрд. долларов.

Поделись:
Теги: Украина, МВФ, Люнгман
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    09.07.2020, 20:33
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Зебилы все эти три условия просрали
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь