МВФ назвал три условия сотрудничества с Украиной

МВФ выступает за то, чтобы Украина не сходила с выбранного курса.

Если Украина хочет и дальше продолжать сотрудничать с МВФ, она должна выполнить как минимум три условия. Об этом в своем интервью рассказал Йост Люнгман, глава офиса МВФ в Украине.

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Международный Валютный Фонд ждет, что Украина сохранит независимость НБУ. Кроме того, нельзя забывать про стремление к ценовой стабильности при помощи инфляционного таргетирования. Правительство должно продолжать придерживаться плавающего валютного курса.

По словам Люнгмана, разумная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика положительно влияет на долгосрочное экономическое развитие любой страны, в том числе Украины. Если ЦБ будет проводить безответственную политику, то это приведет к многочисленным проблемам, начиная с быстрой инфляции и заканчивая высоким уровнем безработицы.

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Люнгман отметил, что иногда хорошая политика непопулярна. Этим пользуются некоторые политики, обещая быстрый рост экономики.

Напомним, что в прошлом месяце Украина получила от МВФ первый транш по программе нового кредитного сотрудничества. Сумма транша составила 2,1 млрд. долларов.