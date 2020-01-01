Масштабный пожар на Луганщине локализован – Аваков

Сейчас на месте пожара остались три участка тления, угрозы для населения нет .

Спасателям удалось локализовать пожар в Новоайдарском районе Луганской области, которые начался 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова.

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“Сегодня в 17:40 масштабный пожар в Луганской области локализован. Есть три участка тления, все силы МВД будут работать там и дальше. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет. Полицейские продолжают осмотр мест происшествия, чтобы определить объем убытков“, - сообщил министр внутренних дел.

По словам главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, в тушении пожара были задействованы около 1500 сотрудников МВД и 300 единиц техники.

Это спасатели, работники Нацполиции и военнослужащие Национальной гвардии, работники агентства лесных ресурсов, а также местные органы власти. Считаю, что с данными задачами мы практически справились, но хочу заметить, что и силы и резервы остаются здесь, на местах, - заявил он.

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Как отметил первый замглавы МВД Сергей Яровой, теперь первоочередной задачей становится выяснения причин пожара.

Для нас принципиально важно разобраться в причине возникновения пожара, чтобы в дальнейшем не допустить такой ситуации. Население и экосистема получили очень серьезные последствия. Тем более, что мы находимся недалеко от зоны проведения операции объединенных сил и применять технику, в частности авиацию, мы не можем в полном объеме, - отметил первый заместитель министра.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как неизвестные лица поджигают поля в Луганской области. Это ставит под сомнение версию о природных причинах пожаров.