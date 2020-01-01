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На Черниговщине водоем стал розовым по неизвестным причинам

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Скорее всего розовый цвет воды имеет не химическое, а органическое происхождение, говорят местные жители.
Озеро внезапно изменило цвет
Озеро внезапно изменило цвет
Валентина Пыльник
 
На Черниговщине в Нежине стал розовым водоем в Графском парке, который расположен в центре города. Об этом сообщила  местная журналистка Валентина Пыльник УНИАН в четверг, 9 июля.
 
Также фото розовой воды местные жители распространяют в соцсетях. 
 
В Нежинском горсовете сначала сказали, что это явление появляется после жары не впервые, а затем подвергли сомнению то, что это свежие фотографии. 
 
Однако журналистка подтвердила, что фото сегодншние.
 
"Своими глазами сегодня видела. И фотографировала, фото сегодняшние", - уточнила она, добавив, что в Графском парке есть два водоема, и вода в одном из них окрашена в розовый цвет. 
 
 
Также местные жители в соцсетях отмечают, что вода имеет неприятный запах и есть случаи гибели рыбы. 
 
В Нежинском районном отделе ГУ Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины указывают, что точного объяснения этого явления пока нет - возможно, есть какое-то природный источник сероводорода, а возможно, имеют место утечки из коллектора. 
 
Местные жители говорят, что в свое время розового цвета стал другой городской водоем "Нежин-озеро", который находится за городом. Тогда в горсовете собиралась специальная комиссия с участием ученых, экологов, проводили исследования, брали пробы воды, но причины окраски воды в розовый цвет специалисты точно не объяснили. Вода затем вернулась к своему обычному цвета. 
 
Жители города склонны к версии, что розовый цвет воды имеет не химическое, а органическое происхождение, вероятно, имеет место процесс цветения водорослей в водоеме.
 
Ранее сообщалось, что в Сумах вода озера в одном из городских парков изменила свой цвет на ярко-розовой.

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Теги: озеро, Черниговская область, Нежин
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Источник: korrespondent.net

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