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На юге Украины прошли антитеррористические учения

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Подразделения отбивали атаки условных "диверсионных групп" , которые "пытались совершить теракты".
Подразделения справились с условными диверсантами
Подразделения справились с условными диверсантами
СБУ
 
Штаб Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины провел в Одесской и Николаевской областях масштабные межрегиональные антидиверсионные тактико-специальные учения. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает пресс-центр СБУ.
 
 
В мероприятиях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины, а также представители органов местной власти.
 
Целью тренировок стало повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах транспортной инфраструктуры южных регионов.
 
В ходе учений несколько условных "диверсионных групп" пытались совершить теракты на территории Одесского морского торгового порта и одного из государственных предприятий. "Злоумышленники" осуществили захват двух грузовых судов, одно из которых следовало в Николаевский порт госпредприятия.
 
 
Еще одна вооруженная группа "врага" проникла на территорию Одесского порта и забаррикадировалась в административном помещении. При этом "диверсанты" захватили в "заложники" несколько человек из руководящего состава порта.
 
Участники учений поэтапно отработали совместные действия, оценили эффективность сил и средств, направленных на противодействие террористическим проявлениям. Силами сводных штурмовых групп спецподразделений проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождения "заложников".
 
По итогам обучения определено состояние защищенности объектов предприятия и предоставлены четкие инструкции его руководству относительно действий при возможных угрозах.
 
"Регулярное проведение таких учений позволяет субъектам борьбы с терроризмом усилить эффективность совместных действий при проведении соответствующих операций", - говорится в сообщении.
 
 
Напомним, в Киевской области прошли летно-тактические учения в условиях максимально приближенным к боевым.

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Теги: СБУ, Одесская область, Госпогранслужба, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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