В Николаеве выяснили причину саморазведения моста

С вероятностью 90% самопроизвольное разведение моста вызвано снятием асфальтового покрытия.

Самопроизвольное разведение Ингульского моста в Николаеве вероятнее всего произошло из-за снятия слоя асфальта в ходе дорожного ремонта. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ николаевской мэрии Сергей Коренев.

По его словам, коммунальное предприятие Эксплуатационное линейное управление автодорог провело служебное расследование данного инцидента, включая ряд экспертиз.

Окончательных выводов экспертизы нет, но с вероятностью 90% самопроизвольное разведение моста вызвано снятием асфальтового покрытия - при этом не была добавлена нагрузка для разводной части.

При нагрузке менее 10 тонн возможен отрыв разводной части от проезжей, уточнил Коренев. Он так же отметил, что в 2015 году стыки на этом мосту заасфальтировали так, что разводка стала невозможной.

Как сообщалось, 3 июля около 5:00 в центре Николаева внезапно развелся мост , заблокировав движение транспорта. Прибывшие на место ремонтники долго не могли устранить неисправность.

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