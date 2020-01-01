В Украине создадут комиссию по поиску без вести пропавших на Донбассе

После создания комиссии появится реестр пропавших без вести по категориям, будет решен вопрос поисковых групп.

В Украине в ближайшее время может появится специальная комиссии по поиску пропавших без вести и пленных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг, 9 июля.

Решение о создании комиссии могут принять в ближайшее время.

Постановление правительства о создании и составе комиссии было согласовано на заседании правительственного комитета под председательством вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Создание комиссии позволит создать реестр пропавших без вести по категориям и решить вопрос деятельности поисковых групп. Планируется, что на заседаниях этой комиссии будут присутствовать родственники пропавших без вести.

По состоянию на август 2018 года Украине было известно о 294 пропавших без вести на Донбассе. Среди пропавших без вести много гражданских.

Ранее в Офисе президента состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе.

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