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В Украине создадут комиссию по поиску без вести пропавших на Донбассе

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После создания комиссии появится реестр пропавших без вести по категориям, будет решен вопрос поисковых групп.
Комиссию создадут в ближайшее время
Комиссию создадут в ближайшее время
 
В Украине в ближайшее время может появится специальная комиссии по поиску пропавших без вести и пленных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг, 9 июля.
 
Решение о создании комиссии могут принять в ближайшее время.
 
Постановление правительства о создании и составе комиссии было согласовано на заседании правительственного комитета под председательством вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.
 
Создание комиссии позволит создать реестр пропавших без вести по категориям и решить вопрос деятельности поисковых групп. Планируется, что на заседаниях этой комиссии будут присутствовать родственники пропавших без вести.
 
По состоянию на август 2018 года Украине было известно о 294 пропавших без вести на Донбассе. Среди пропавших без вести много гражданских.
 
Ранее в Офисе президента состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе.
 
Позже сообщалось, что число пропавших без вести в Крыму, ОРДЛО или в РФ жителей Украины достигает около 500 человек.

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Теги: донбасс, Комиссия, пропал без вести, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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