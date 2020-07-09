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Каждый пятый больной COVID в Украине попадает в реанимацию

Комментариев: 3
При этом уровень количества пациентов в отделениях интенсивной терапии в Украине меньше общемирового .
Каждый пятый попадает в реанимацию
Каждый пятый попадает в реанимацию
 
В Украине только за апрель и июнь госпитализировали 18 724 пациентов с коронавирусом, 3472 из них нуждались в помощи в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья в четверг, 9 июля. 
 
В процентном соотношении 18-19% госпитализированных пациентов с COVID-19 нуждались в помощи в отделениях интенсивной терапии.
 
В общем госпитализация понадобилась менее чем половине пациентов с коронавирусом. 
 
Также в НСЗУ отметили, что уровень количества пациентов в отделениях интенсивной терапии в Украине меньше общемирового – 18-19% против 25%. Общее число госпитализированных с установленным COVID-19 в июне выросло на 28%, впрочем перегрузки больниц нет. 
 
К слову, на лечение пациентов с коронавирусом НСЗУ выделила медицинским учреждениям почти 1,7 миллиарда гривен.
 
Как сообщалось, в Украине за прошедшие сутки выявили 810 новых случаев COVID-19.
 
Также накануне появилась информация, что украинские медики стали вдвое меньше болеть коронавирусом.

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Теги: реанимация, пандемия, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Maezztro    09.07.2020, 23:14
Оценка:  -1
Maezztro
Хвастаетесь?
traktor23    09.07.2020, 22:32
Оценка:  -2
traktor23
нет ковида. это обман
mod.101    09.07.2020, 21:59
Оценка:  -1
mod.101
"Около 80% заразившихся украинцев переносят COVID-19 в легкой форме. Об этом главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в эфире телеканала Украина 24."- Вы там определитесь в своем вранье уроды !!!
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