Каждый пятый больной COVID в Украине попадает в реанимацию

При этом уровень количества пациентов в отделениях интенсивной терапии в Украине меньше общемирового .

Каждый пятый попадает в реанимацию

В Украине только за апрель и июнь госпитализировали 18 724 пациентов с коронавирусом, 3472 из них нуждались в помощи в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья в четверг, 9 июля.

В процентном соотношении 18-19% госпитализированных пациентов с COVID-19 нуждались в помощи в отделениях интенсивной терапии.

В общем госпитализация понадобилась менее чем половине пациентов с коронавирусом.

Также в НСЗУ отметили, что уровень количества пациентов в отделениях интенсивной терапии в Украине меньше общемирового – 18-19% против 25%. Общее число госпитализированных с установленным COVID-19 в июне выросло на 28%, впрочем перегрузки больниц нет.

К слову, на лечение пациентов с коронавирусом НСЗУ выделила медицинским учреждениям почти 1,7 миллиарда гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet