Медиа-пшик. Суд не увидел коррупции в оборонке

Суд первой инстанции обязал журналистов опровергнуть информацию о причастности к коррупционным схемам в Укроборонпроме Игоря Гладковского - сына бывшего чиновника и давнего соратника Петра Порошенко Олега Гладковского.

Зимой 2019 года, в разгар предвыборной кампании, в Украине прогремел громкий коррупционный скандал. В коррупции в оборонной отрасли обвинили ближайшее окружение тогдашнего президента Петра Порошенко. Принято считать, что именно этот скандал окончательно похоронил шансы Порошенко на переизбрание. Спустя полтора года после обнародования информации о злоупотреблении в оборонке, никто ни то, что не понес ответственности, суд первой инстанции даже обязал журналистов измениться перед семьей Гладковских.

Суд против коррупции

Подольский районный суд Киева вынес решение, которым признал недостоверной распространенную Bihus.Info информацию о причастности президента корпорации Богдан Игоря Гладковского к отмыванию денег из украинского оборонного комплекса, и обязал журналистов опровергнуть ее.

Согласно документу, в течение 10 дней со вступления в силу этого решения диктор в программе Наші гроші должен сообщить, что 25 февраля 2019 года в выпуске программы Друзья президента крадут на оборонке была распространена не соответствующая действительности информация о том, что Игорь Гладковский является "организатором схемы отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса".

Также ответчики должны заплатить Гладковскому около 3 000 гривен судебного сбора.

Решение суда не вступит в законную силу до окончания срока обжалования.

Реакция журналистов

В Bihus.Info пообещали обжаловать судебное решение. "Поздравляю вас, Игорь, с победой в первой инстанции. Мы все знаем, что Подольский суд не самый дорогой суд. Встретимся в апелляции", - заявил Денис Бигус.

Он также добавил, что переписка с телефонов главных фигурантов схемы разворовывания в оборонной сфере была не только у его программы. По словам Бигуса, он случайно наткнулся на сайт, на котором неизвестные люди выложили переписку с телефонов фигурантов расследования "Армия. Друзья. Бабки".

На этом сайте содержатся все те же переписки в мессенджере WhatsApp, которые получили в свое время и журналисты, но в более удобной для прочтения форме.

В чем суть

Расследование Наших грошей было опубликовано в прошлом году. В нем говорилось о коррупции в оборонном комплексе и о причастности к ней Игоря Гладковского, сына тогдашнего заместителя секретаря СНБО, друга и бизнес-партнера президента Порошенко – Олега Гладковского.

В частности, в расследовании были процитированы переписки главных фигурантов схемы.

По информации журналистов, примерно в 2015 году Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал контрабандную схему поставки военных деталей из России. Государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна Укроборонпром знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Скандал вокруг Укроборонпрома стал символом коррупции времен Порошенко. Его конкуренты, в том числе и преемник Владимир Зеленский, вспоминали о скандале при каждом удобном моменте. Но и после смены власти главные герои журналистских расследований не предстали перед судом.

Существует версия, что никаких коррупционных схем не было и вовсе, а поставки необходимы были для поддержания боеспособности армии. Взять комплектующие, кроме как в России, больше нигде нельзя было.

На данный момент по делу о коррупции в оборонке никто не привлечен к ответственности.