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Зеленский намерен создать программу трансплантации

Комментариев: 1
Президент предполагает, что на создание в Украине программы по трансплантации понадобится 3-4 миллиарда гривен.
На создание программы понадобится два года
На создание программы понадобится два года
Офис президента
 
Президент Владимир Зеленский предложил создать в Украине программу по трансплантации органов за два года. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области в четверг, 9 июля.
 
"Эта программа, о трансплантации, я готов... Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства - 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине - давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем", - сказал Зеленский экс-замглавы Минздрава Михаилу Загрийчуку.
 
Сам Загрийчук утверждает, что Украине нужна система трансплантации органов, которая позволит делать трансплантации гражданам и не отправлять их за границу, на что сейчас тратится 1,2 млрд грн, чего достаточно для лечения 400 человек, при реальной потребности в 10 тысяч.
 
"Что такое система - это не точечные трансплантации, а существование всех видов по всей стране. И удовлетворения потребности. Мы не знаем, ориентировочно даже, сколько людей нуждаются", - добавил Загрийчук.
 
Напомним, в Министерстве здравоохранения появится отдельный орган, который будет заниматься вопросами трансплантации и лечения за рубежом.
 

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Теги: трансплантация, органы, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Неизвестно    10.07.2020, 03:32
Оценка:  0
Неизвестно
Скоро Украинцев будут вывозить на органы на Запад. Это парень уже посадил к весне многих как и обещал, навел в стране порядок. Теперь остался последний пункт, обеспечить запад органами.................
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