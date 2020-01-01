Пожары не Луганщине: в больницах остаются 13 человек

Врачи следят за их состоянием здоровья пострадавших в пожарах людей, которые уже выписались из больницы.

В Луганской области в Новоайдарской и Северодонецкой больницах находятся 13 пациентов. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, пишет в четверг, 9 июля, УНН.

"В настоящее время в Новоайдарской больнице выписали двух взрослых и двух детей. Осталось 8 пациентов - из них 5 взрослых и 3 ребенка. В Северодонецкой больнице находится 5 взрослых", - сказал Лисянский.

За теми, кто выписался из больниц, наблюдают врачи, которые следят за их состоянием здоровья.

"Электро и газоснабжение в селе и в разрушенных и поврежденных домах восстановлено", - добавил представитель омбудсмена.

Изначально на Луганщине в результате лесных пожаров госпитализировали 28 человек, среди которых 17 детей.

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