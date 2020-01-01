В Раде назвали сроки назначения нового главы НБУ

Если за очередную неделю ВР не примет кадровое решение в отношении главы НБУ, Рада будет собираться на внеочередное заседание позже.

Кандидатуру еще могут рассмотреть на этой неделе Пресс-центр НБУ

Если кандидатура на главу Национального банка не будет внесена на этой неделе, Верховная Рада рассмотрит вопрос после закрытия этой сессии, 17 июля. Об этом сообщил замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура,, пишет РБК-Украина в четверг, 9 июля.

Для рассмотрения кандидатуры нардепы соберутся на внеочередное заседание.

По словам Качура, пока неизвестно, состоится ли назначение председателя центрального банка до конца очередной сессии.

"Я думаю, что такой кадровый вопрос как раз и может стать предметом одного из внеочередных заседаний. Если мы за очередную неделю не примем кадровое решение в отношении главы Нацбанка и главы Антимонопольного комитета, важные две институции, должны будем собираться на внеочередное заседание позже", - отметил нардеп.

Как сообщалось, после отставки уже экс-главы НБУ Якова Смолия в Нацбанке заявили о политическом давлении.

Напомним, 3 июля ВР поддержала отставку Якова Смолия, который днем ранее подал заявление об увольнении по собственному желанию.

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