Зеленский поделился эмоциями от командировок

Президент поделился впечатлениями от поездок и отметил, что Украина "большая, такая разная и такая единая".

Президент побывал за два дня в трех областях Facebook Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский поделился впечатлениями от поездок за последние два дня в три области - Черновицкую и Волынскую, а также Луганскую, где вспыхнули пожары. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

По его словам, везде в Украине рядом с бедой продолжается жизнь.

"Три области за два дня. Нас объединяют и радость, и горе. Столько общего у запада и востока. Луганщина пылает лесными пожарами, которые окутали села едким дымом. Буковину и Волынь заливает большая вода. Но везде люди работают бок о бок со специальными службами, спасают своих близких, скот, дома, документы, ищут материальной поддержки и душевного покоя. Везде, рядом с бедой, продолжается жизнь...", - написал президент.

По его словам, продолжается "Большое строительство": возводятся детсады, школы и стадионы, ремонтируются дороги и мосты. Ведут бизнес украинские предприниматели, предлагая решения проблем и новые идеи.

"Создаются туристические маршруты, ожидая наших и зарубежных отдыхающих. Беда и радость ходят рядом. Принимаю все и буду реагировать на каждую ситуацию", - заверил глава государства.

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Как сообщалось, накануне Зеленский подчеркнул необходимость нарастить темпы автодорожного строительства и реконструкции.

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