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Зеленский поделился эмоциями от командировок

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Президент поделился впечатлениями от поездок и отметил, что Украина "большая, такая разная и такая единая".
Президент побывал за два дня в трех областях
Президент побывал за два дня в трех областях
Facebook Владимир Зеленский
 
Президент Владимир Зеленский поделился впечатлениями от поездок за последние два дня в три области - Черновицкую и Волынскую, а также Луганскую, где вспыхнули пожары. Об этом глава государства сообщил в Facebook.
 
 
По его словам, везде в Украине рядом с бедой продолжается жизнь.
 
"Три области за два дня. Нас объединяют и радость, и горе. Столько общего у запада и востока. Луганщина пылает лесными пожарами, которые окутали села едким дымом. Буковину и Волынь заливает большая вода. Но везде люди работают бок о бок со специальными службами, спасают своих близких, скот, дома, документы, ищут материальной поддержки и душевного покоя. Везде, рядом с бедой, продолжается жизнь...", - написал президент.
 
По его словам, продолжается "Большое строительство": возводятся детсады, школы и стадионы, ремонтируются дороги и мосты. Ведут бизнес украинские предприниматели, предлагая решения проблем и новые идеи.
 
"Создаются туристические маршруты, ожидая наших и зарубежных отдыхающих. Беда и радость ходят рядом. Принимаю все и буду реагировать на каждую ситуацию", - заверил глава государства.
 
 
Как сообщалось, накануне Зеленский подчеркнул необходимость нарастить темпы автодорожного строительства и реконструкции.
 

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Теги: визит, Волынская область, Луганская область, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Евроскептик    09.07.2020, 23:16
Оценка:  -2
Евроскептик
Был когда то неплохой комик,а теперь...увы...пустота.
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