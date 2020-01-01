В Тернополе частично ослабили карантин

Ранее рестораны и клубы города обязали закрываться до 22:00. Теперь это ограничение сняли.

В Тернополе местные власти приняли решение частично смягчить карантинные ограничения. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал, говорится в пресс-центре Штаба по борьбе с коронавирусом в четверг, 9 июля.

Так, ресторанам и кафе разрешили работать после 22:00.

Также, по словам мэра, карантин в городе решили ослабить, поскольку происходит рост динамики выздоровления инфицированных пациентов.

Еще одним фактором для ослабления Надал назвал относительно небольшую загруженность больниц пациентами с COVID-19.

"Принято решение с сегодняшнего дня разрешить работу заведений общественного питания после 22:00 в соответствии с их графиками работы, но при наличии соответствующих разрешительных документов на ночной режим работы, который раньше выдавался исполнительным комитетом Тернопольского городского совета", - сообщил Надал.

Кроме того, возобновляется практика партнерских родов по результатам консилиума врачей и наличия ПЦР-тестирования.

Чиновник также сообщил, что одновременно с ослаблением карантина Госпотребслужбе и Нацполиции рекомендовали усилить контроль за соблюдением противоэпидемических требований. Особенно - в части учреждений торговли, общественного питания и общественного транспорта.

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