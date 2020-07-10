Зеленский временно переехал в Конча-Заспу

Глава государства предупредил НАПК о продаже дома в Киевской области и некоторое время вместе с семьей будет проживать в госрезиденции.

Украинский лидер Владимир Зеленский уведомил Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) о продаже дома в Киевской области. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил Офис президента в Facebook.

"Глава государства в июле 2020 года продал дом в селе Иванковичи Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом", - уточнили в ОП.

Отмечается, что соответствующая информация была отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля.

Как указали в пресс-службе Зеленского, президент с семьей будет временно проживать в государственной резиденции Конча-Заспа.

Отметим, согласно декларации президента, проданный дом в селе Иванковичи площадью 353,5 кв. м был приобретен в 2008 году. Также в его собственности был земельный участок площадью 1200 кв. м.

Напомним, информация ОП появилась после выхода программы Схемы, в которой журналисты установили, что президент пользуется государственной дачей в Конча-Заспе, где накануне сделали ремонт за бюджетные средства.

В материале подчеркивается, что до прихода к власти Зеленский осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за счет бюджета и утверждал, что государственные резиденции надо "отдать детям".

По данным с сайта публичных закупок Prozorro, ремонт резиденции начался в конце 2019 года. Почти 200 тысяч гривен из госбюджета было потрачено на услуги "аварийно-восстановительных работ по текущему ремонту дома", еще 110 тысяч гривен ушло на "ремонт системы пожарной сигнализации".

Ранее сообщалось, что Зеленский задекларировал 13,56 миллиона гривен дохода от продажи земельного участка.

Семья Зеленских заработала 28 миллионов за год

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