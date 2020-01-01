ВСУ готовятся к возможной агрессии, но угрозы пока нет - Наев

Военное командование рассматривает несколько сценариев возможной атаки РФ, однако непосредственной угрозы нападения на Херсонскую область на данный момент нет.

Вооруженные силы Украины рассматривают несколько сценариев возможной агрессии РФ, однако на сегодняшний день угрозы нет. Об этом 9 июля заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире ток-шоу Право на власть

"В ВСУ рассматривают несколько сценариев по всему периметру границы с РФ, а также с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Мы рассматриваем даже действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно", - отметил Наев.

Как отметил командующий, управления ВСУ "постоянно готовятся к адекватным действиям в ответ на вероятную агрессию".

"Наша задача - сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии отбить наступление и не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю. Мы все делаем для того, чтобы наши действия были эффективны и качественно подготовлены", - подчеркнул Наев.

При этом данные разведки свидетельствуют, что "в настоящее время непосредственной угрозы агрессии с временно оккупированной территории АР Крым по отношению к Херсонской области Украины нет".

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что не исключают попытки российских войск прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

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