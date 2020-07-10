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Показано, как в Житомире люди ринулись в больницу после смягчения карантина

Комментариев: 1
Местные жители собрали очередь из более чем ста человек.
Очередь растянулась далеко за пределами входа
Очередь растянулась далеко за пределами входа
zhitomir-online.com

Под зданием местной поликлиники в Житомире на ул. Леси Украинки в пятницу, 10 июля, было многолюдно. Там собралось больше сотни человек.

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Об этом сообщает местное издание Житомир Online.

Отмечается, что из-за жесткого карантина приходилось лечиться онлайн и консультироваться по телефону. Но недавно ограничения в городе ослабили. В связи с этим многие кинулись штурмовать больницы.

Поток пациентов образовал большую очередь, которая растянулась далеко за пределами входа. При этом, как сообщается, далеко не все житомиряне были в масках, а о дистанции речи не шло.

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С докарантинных времен мало что изменилось. Люди, как и прежде, ругались между собой и спорили о том, кто должен зайти первым.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на Буковине протестующие перекрыли автотрассу.

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Теги: карантин, Житомир, Ослабление карантина, ограничения, больница, очередь
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Комментариев (1)
hcr    10.07.2020, 15:05
Оценка:  -1
hcr
Людей в животных превратили.
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