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Девочки-подростки разгромили вагон поезда УЗ: появилось видео

Комментариев: 1
Укрзализныця показала видео погрома.
Подростки устроили погром в поезде
Подростки устроили погром в поезде
скриншот из видео

Девочки-вандалы разгромили вагон Укрзализныци. Более того, УЗ опубликовала видео, на котором девушка-вандал в прямом смысле по частям разносит вагон поезда. 

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Отметим, что все ее действия со смехом снимала на камеру подружка.

Хулиганы 9 июля разгромили вагон пригородного поезда № 6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный. Свои "забавы" юные вандалы снимали на видео и выкладывали в сторис социальной сети Instagram. Надеемся, что Национальная полиция Украина отреагирует на этот случай, - сообщили в пресс-службе УЗ.

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Также в УЗ напомнили случай, который случился в марте этого года. Тогда вандал разгромил вагон в пригородном поезде Львов - Сокаль. 

Так вот Владимир Саноцкий, хулиган, который крушил вагон и так же снимал свои выходки на видео, получил штраф в размере 8 500 гривен, - написали в Укрзализныце.

Напомним, Укрзализныця готова полностью возобновить сообщение в августе. УЗ проинформировала о плане действий.

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Теги: Укрзализниця, УЗ, погром
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Комментариев (1)
WTF2wtf    10.07.2020, 16:25
Оценка:  +1
WTF2wtf
Тупые овцы ... пусть для начала оплатят все (и не по номиналу, а в десятикратном размере) + общественные работы как минимум
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