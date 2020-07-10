Девочки-подростки разгромили вагон поезда УЗ: появилось видео

Укрзализныця показала видео погрома.

Девочки-вандалы разгромили вагон Укрзализныци. Более того, УЗ опубликовала видео, на котором девушка-вандал в прямом смысле по частям разносит вагон поезда.

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Отметим, что все ее действия со смехом снимала на камеру подружка.

Хулиганы 9 июля разгромили вагон пригородного поезда № 6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный. Свои "забавы" юные вандалы снимали на видео и выкладывали в сторис социальной сети Instagram. Надеемся, что Национальная полиция Украина отреагирует на этот случай, - сообщили в пресс-службе УЗ.

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Также в УЗ напомнили случай, который случился в марте этого года. Тогда вандал разгромил вагон в пригородном поезде Львов - Сокаль.

Так вот Владимир Саноцкий, хулиган, который крушил вагон и так же снимал свои выходки на видео, получил штраф в размере 8 500 гривен, - написали в Укрзализныце.

Напомним, Укрзализныця готова полностью возобновить сообщение в августе. УЗ проинформировала о плане действий.