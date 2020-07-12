Жара и дожди: синоптики рассказали, какими будут выходные

Синоптики сделали прогноз на 11-12 июля.

Жителей Украины ждут жаркие и влажные выходные (11-12 июля). Такой прогноз сделали сотрудники Укргидрометцентра.

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11 июля, в субботу, в Украине ожидается солнечная погода. Только в западных областях нужно быть готовым к грозовым дождям. В центральных и восточных регионах днем температура воздуха достигнет +32 градусов (ночью - +14...+16). Немного “прохладней“ на севере страны - +29...+31 (ночью - +15...+17).

В южных регионах воздух днем прогреется тоже до +32 градусов. Ночью температура опустится до +15...+18 градусов.

Спокойная жаркая суббота сменится влажным жарким воскресеньем. 12 июля почти по всей территории нашей страны должны пройти дожди с грозами. Повезет только жителям центральных районов, так как там дожди не ожидаются. Температура воздуха в центральных районах - +29...+31. Такая же температура воздуха будет и на севере страны.

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В южных областях температура воздуха в воскресенье поднимется до +33...+35. Но там ожидаются дожди.

Напомним, что ночь в Киеве на воскресенье, 5 июля, стала самой теплой за последние 140 лет. Тогда температура воздуха не опустилась ниже +20,6 градусов.